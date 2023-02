Bắt tạm giam thêm giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng cùng thuộc cấp và một chủ doanh nghiệp bị điều tra về tội Nhận hối lộ.

Chiều 16/2, Công an TP Đà Nẵng cho hay điều tra mở rộng vụ sai phạm tại 3 trung tâm đăng kiểm ở TP này, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng (địa chỉ ở quận Liên Chiểu).

Các bị can gồm Bùi Văn Tấn (sinh năm 1976, giám đốc trung tâm trên), Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1980, đăng kiểm viên) và Lương Kim Quang (sinh năm 1994, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật LKQ) về tội Nhận hối lộ, theo khoản 1, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Văn Tấn.

Hôm 8/2, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can Hoàng Ngọc Bình (sinh năm 1979, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 43-05D) và Nguyễn Thành (sinh năm 1972, phó giám đốc trung tâm này) về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 1, Điều 364 Bộ luật Hình sự. Còn bị can Phạm Đình Hoàng (sinh năm 1963) bị khởi tố, nhưng cho tại ngoại về tội Môi giới hối lộ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại 2 trung tâm đăng kiểm nêu trên.

Công an Đà Nẵng khẳng định đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu nhằm phát hiện hành vi vi phạm, phòng ngừa, đấu tranh với các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, với tinh thần vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, “không có vùng cấm”.

Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, gần 3 tháng qua, công an tại 23 tỉnh, thành phố đã khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh, trong số này có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).