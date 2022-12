Bắt tạm giam thêm 2 người trong vụ chuyến bay giải cứu

Bị can Lê Hồng Sơn bị cáo buộc đưa hối lộ, còn bị can Phạm Bá Sơn bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 8/12, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Quá trình tố tụng, cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối 2 bị can.

Phạm Bá Sơn (trái) và Lê Hồng Sơn. Ảnh: Bộ Công an.

Họ gồm Lê Hồng Sơn (sinh năm 1975, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh - Blue Sky) về tội Đưa hối lộ; Phạm Bá Sơn (sinh năm 1983, lao động tự do) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 2 bị can trên.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người.

Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương. Liên quan vụ án nêu trên, ngoài 2 bị can Phạm Bá Sơn và Lê Hồng Sơn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can về 5 tội danh.