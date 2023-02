Bắt tạm giam thầy giáo 'đụng chạm' nữ sinh lớp 5

Công an xác định giáo viên 52 tuổi ở Nghệ An đã nhiều lần có hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 5.

Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu Nam (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Bồng Khê thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) về tội Dâm ô trẻ em.

Trường tiểu học Bồng Khê. Ảnh: H.D.

Theo cơ quan chức năng, hôm 17/2, phụ huynh một nữ sinh lớp 5 Trường tiểu học Bồng Khê phản ánh tới nhà trường và chính quyền về việc ông Nam ôm, “đụng chạm” vào người nữ sinh này.

Một số học sinh nữ khác trong trường cũng phản ánh việc từng bị nam giáo viên “đụng chạm” nhưng không dám kể với người khác.

Từ tin trình báo, Công an huyện Con Cuông đã triệu tập ông Nguyễn Văn Hữu Nam.

Ngày 21/2, UBND huyện Con Cuông đã tạm đình chỉ công tác với nam giáo viên này để phục vụ việc điều tra.