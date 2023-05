Bắt tạm giam thanh niên đánh người chấn thương

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Phước Hiếu (18 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, 9h ngày 24/10/2022, anh Nguyễn Lê Hữu Th. (20 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Phạm Anh Kh. (20 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngồi uống cà phê tại quán trên đường Mộc Bài 1, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Lúc này, Trần Thanh Liêm (trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chạy xe máy chở Nguyễn Phước Nguyên (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đến quán.

Dừng xe nhưng Liêm cố tình rú ga, nẹt pô xe gây ồn ào, nên anh Th. nhắc nhở, dọa tháo pô xe. Nghe vậy, Liêm tắt máy xe rồi cùng Nguyên vào ngồi chung bàn với 2 người bạn của mình.

Cơ quan công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Phước Hiếu.

Trong lúc ngồi uống cà phê, thấy anh Th. nhìn sang bàn mình, Liêm liền gọi điện thoại cho Dương Phúc Chương (18 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) nhờ gọi người đến đánh anh Th. trả thù.

Chương rủ thêm Nguyễn Hồng Hào Quang (18 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Phước Hiếu.

10h45 cùng ngày, anh Th. tính tiền chuẩn bị ra về, thì bị cả nhóm Hiếu lao vào đấm đá túi bụi, gục xuống ghế. Thấy nạn nhân ngã gục, Hiếu cùng cả nhóm tiếp tục lấy ghế sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu và người cho đến khi anh Th. bất động, rồi bỏ đi.

Theo điều tra, trước đó, ngày 17/2/2022, Nguyễn Phước Hiếu thực hiện hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị Công an thị xã Điện Bàn khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 17/5/2022, hết thời hạn tạm giam bị can, Hiếu được trả tự do.

Dù có tiền sự, sự việc không liên quan đến mình nhưng khi được rủ đi đánh anh Th., Hiếu nhận lời và là người ra tay tàn ác khiến nạn nhân bị đa chấn thương.