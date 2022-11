Bắt tạm giam thanh niên chém bố và cậu bạn gái ngày ra mắt

Trần Quang Thành bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra vì đã chém bố cùng cậu ruột người yêu trong bữa cơm ra mắt.

Công an TP Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Thành (19 tuổi, trú khu phố Đông Thái, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 24/10, Trần Quang Thành đến chơi nhà bạn gái là chị N.T.T.H. (19 tuổi, trú tại khu đô thị Damsan Phú Xuân, xã Phú Xuân, TP Thái Bình).

Đến khoảng 11h cùng ngày, ông N.V.D. (47 tuổi), là bố đẻ chị N.T.T.H. gọi điện thoại cho chị H. và Thành về nhà ăn cơm, nhưng cả 2 không về.

Thành bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án.

Đến chiều 24/10, ông D. tiếp tục gọi điện thoại cho con gái, la mắng việc đi chơi không về, rồi ngăn cấm con gái và Thành yêu nhau.

Bị bố ngăn cấm, Thành và H. nảy sinh ý định mua một con dao, dọa sẽ tự tử nếu bố mẹ vẫn tiếp tục ngăn cản chuyện yêu đương của 2 người.

Khi về đến nhà trong bữa cơm tối, ông D. và Thành cãi vã lớn tiếng, cậu ruột của chị H. là Đ.V.Q. (30 tuổi) kéo Thành ra chỗ khác liền bị Thành dùng dao đã chuẩn bị sẵn chém vào tay trái.

Ngay sau đó, ông D. chạy đến cũng bị Thành dùng dao chém vào bàn tay. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, rồi chuyển lên tuyến trên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Thành đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra ngay sau khi gây án.