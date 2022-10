Bắt tạm giam tài xế không đóng cửa xe, gây rối trên đường phố Vũng Tàu

Sau khi sử dụng ma túy, Tùng điều khiển ôtô 5 chỗ xông vào một công ty rồi xoay xe nhiều vòng, tiếp đó chạy xe trên đường phố di chuyển bất thường khiến nhiều người khiếp đảm.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Tùng (38 tuổi, trú phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tùng là tài xế điều khiển ôtô lưu thông trên đường nhưng không đóng cửa trước, chạy lấn làn và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h15 ngày 16/10, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Duy Tùng không làm chủ bản thân nên đã điều khiển ôtô hiệu Mazda CX5 tông vào cây chắn cổng Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC, sau đó điều khiển xe chạy lòng vòng trong sân công ty này.

Ôtô do tài xế nghi ngáo đá điều khiển, đang bị tạm giữ tại Công an TP Vũng Tàu.

Lúc này, Tùng bật loa to, gào thét trong xe, va chạm xe vào nhiều nơi khiến nhiều công nhân trong công ty khiếp sợ, không dám can ngăn.

Sau đó, Tùng tiếp tục điều khiển ôtô di chuyển ra nhiều tuyến đường ở TP Vũng Tàu trong tình trạng cửa vị trí tài xế không đóng, xe bị trầy móp nhiều chỗ.

Tùng lái xe di chuyển với biểu hiện bất thường, không đi thẳng mà di chuyển lấn qua các làn khác, nhất là làn dành cho xe máy và không chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT TP Vũng Tàu đã phối hợp cùng các lực lượng tiến hành truy bắt, đến khoảng 7h cùng ngày thì khống chế được Tùng, tạm giữ phương tiện và đưa về trụ sở Công an TP Vũng Tàu để làm việc.

Được biết, trước đó Tùng là đối tượng nghiện ma túy và phải đi cai nghiện bắt buộc.