Bắt tạm giam phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện ở Khánh Hòa

Bắt giữ 3 người chuyên trộm cắp tài sản tại đình, chùa

Các nghi phạm gây ra 3 vụ trộm cắp tại đình, chùa thuộc xã An Ninh (thị trấn An Bài) và xã An Mỹ, cùng huyện Quỳnh Phụ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.