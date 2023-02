Bắt tạm giam phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Lào Cai

Công an xác định sau mỗi lần đưa phương tiện đến đăng kiểm, bị can Dương chi 15 triệu đồng cho giám đốc trung tâm.

Ngày 28/2, VKSND tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Dương Đức Minh (44 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D về tội Nhận hối lộ và Nguyễn Kim Dương (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm) về tội Đưa hối lộ.

Trước đó, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 2 người này.

Cảnh sát khám xét nơi ở và nơi làm việc của Dương Đức Minh. Ảnh: Thanh Tuấn.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Kim Dương thực hiện cải tạo phương tiện ôtô tại xưởng sửa chữa của mình. Sau đó, bị can đưa phương tiện đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 24-01D để kiểm định. Sau mỗi lần đăng kiểm, bị can Dương đã chi phí cho giám đốc trung tâm đăng kiểm 15 triệu đồng.

Liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, gần 3 tháng qua, công an tại 23 tỉnh, thành phố đã khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh, trong số này có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).