Bắt tạm giam Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra ở Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/12, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng (sinh năm 1973), Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Vũ Hồng Nam (sinh năm 1963), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về tội Nhận hối lộ; bà Phạm Bích Hằng (sinh năm 1969), Giám đốc Công ty cổ phần Vina Mi Chi, về tội Đưa hối lộ.

Các quyết định và lệnh tố tụng được ban hành khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Các bị can Chử Xuân Dũng, Phạm Bích Hằng, Vũ Hồng Nam. Ảnh: Bộ Công an.

Trong thông cáo phát đi tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho biết ngày 22/12, tại Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã họp để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chử Xuân Dũng.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Dũng, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thấy ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội.

Những việc làm của ông Dũng vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.

Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Ông Chử Xuân Dũng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ông Chử Xuân Dũng sinh năm 1973, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là tiến sĩ khoa học giáo dục, thạc sĩ toán và hiện là Thành ủy viên. Ông Dũng có thời gian dài giảng dạy tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội và giữ chức Hiệu trưởng trường này trong 5 năm (2009-2014).

Ông giữ chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2014. Đến năm 2017, ông làm Giám đốc Sở. Đến tháng 12/2019, ông Chử Xuân Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Vụ chuyến bay giải cứu khởi phát từ đầu năm khi Bộ Công điều tra dấu hiệu nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Quá trình điều tra vụ án này, Bộ Công an đã đề nghị Bộ trưởng GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay "giải cứu", "combo" đưa công dân Việt Nam về nước; danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty/doanh nghiệp đã được Bộ GTVT cấp phép triển khai chuyến bay giải cứu, combo.

Ngày 28/1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự) và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ. Qua gần một năm điều tra, đến nay, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam 38 bị can thuộc Bộ Ngoại giao, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các công ty du lịch… về 5 tội danh.

Trong buổi họp báo của Bộ Công an chiều 30/6, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho hay kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng.

Liên quan vụ án, chiều 21/12, UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản); ông Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nga; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Angola; cách chức tất cả chức vụ Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, đại sứ Việt Nam tại Malaysia; cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Đồng thời, UBKT Trung ương khiển trách ông Phạm Sanh Châu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; bà Phạm Như Ý, cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026; cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.