Bắt tạm giam nhóm thanh niên đánh 2 nữ nhân viên gác chắn

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 thanh niên đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, cho biết ngay sau nắm bắt thông tin về vụ gây rối, đánh các nhân viên đang làm nhiệm vụ tại gác chắn đường sắt tại Km 789+524 giao với đường Hà Huy Tập, Công an phường Chính Gián đã nhanh chóng có mặt để xử lý bước đầu. Lúc này, nhóm thanh niên nói trên đã rời khỏi hiện trường. Công an phường đã ghi lời khai của bị hại và một số nhân chứng và lập biên bản sự việc.

Thời điểm khi vụ việc xảy ra, lượng xe cộ đang di chuyển qua khu vực gác chắn rất đông, nên các bị hại và nhân chứng cũng không nhớ được biển số 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên. Camera giám sát tại điểm chốt cũng không ghi được biển số xe, không ghi rõ mặt các nghi phạm.

Tuy nhiên, hình ảnh từ clip do người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội cho thấy hành vi của các nghi phạm là rất manh động, hung hãn khiến người dân bất bình, tạo dư luận không tốt về ANTT tại Đà Nẵng, nơi được nhìn nhận như “Thành phố đáng sống”, “Thành phố 4 An” của cả nước.

Dương Quang Tuấn, Lương Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Quang Huy (từ trái qua).

Hai nữ nhân viên gác chắn là Võ Thị Thùy Trinh (SN 1984) và Đặng Thị Nguyệt (SN 1996) cùng chồng chị Nguyệt là anh Nguyễn Văn Chuyển (SN 1986) đã đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi sức khỏe và được xác định chỉ bị xây xát, thương tích phần mềm.

Tuy nhiên, trước hành vi xem thường pháp luật của nhóm thanh niên, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo Công an quận Thanh Khê điều tra truy xét, xử lý nghiêm nhằm răn đe các nghi phạm manh động, côn đồ. Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã giao nhiệm vụ cho Đội Điều tra Tổng hợp, phối hợp với Công an phường Chính Gián là địa bàn có vụ việc xảy ra tiến hành xác minh, thu thập thông tin.

Tiến hành trích xuất các camera giám sát dọc tuyến đường và rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng Công an phát hiện Dương Quang Tuấn (SN 1984, trú phường Chính Gián, có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy) có đặc điểm giống một trong các nghi phạm gây rối. Qua đấu tranh, Công an quận Thanh Khê đã làm rõ Tuấn và 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy đòi vượt rào chắn đêm 19/2, đồng thời xác định Tuấn và 2 thanh niên trong nhóm này đã đánh người và gây rối tại gác chắn đường sắt. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã củng cố hồ sơ, chuyển VKSND.

Chiều tối 21/2, ngay sau khi VKSND quận Thanh Khê phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Quang Tuấn cùng Huỳnh Quang Huy (SN 2001, trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đây cũng là cảnh báo nghiêm khắc đến các thanh thiếu niên thích gây rối, đánh nhau trên đường phố như cách thể hiện bản thân lệch lạc gần đây trên địa bàn Đà Nẵng.

Như báo đã thông tin lúc 21h30 ngày 19/2, các nhân viên gác chắn tàu cắt ngang đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián để đảm bảo an toàn cho tàu thống nhất sắp đi qua, thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không rõ biển số định băng qua rào chắn. Cố vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ là hành động rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những vụ tai nạn thảm khốc. Nhưng do nhận thức kém, nhóm thanh niên nói trên đã bực tức, chửi mắng các nữ nhân viên gác chắn, khi bị ngăn cản, không cho vượt gác chắn.

Khi tàu đi qua, 2 nữ nhân viên mở gác chắn, thì nhóm thanh niên xuống xe, lao đến đuổi đánh, đè 2 nữ nhân viên xuống mặt đường. Lúc này chồng chị Nguyệt là anh Nguyễn Văn Chuyển (SN 1986) vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên hành hung, gây náo loạn và ùn ứ giao thông tại khu vực gác chắn đường sắt giao đường bộ. Qua điều tra, Công an quận Thanh Khê đã xác định rõ 3 thanh niên hành hung, gây rối tại gác chắn trên đường Hà Huy Tập.