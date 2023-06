Bắt tạm giam nhiều người tham gia vụ hỗn chiến trên đường phố Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người trong vụ dùng “bom xăng” và hung khí đánh nhau, gây náo loạn trên phố.

Khoảng 22h ngày 12/6, trong lúc đứng trước quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), nhóm thanh thiếu niên trú quận Ngũ Hành Sơn đã buông lời chọc ghẹo 2 thanh thiếu niên lạ mặt, đi xe máy mang BKS ở quận Hải Châu.

Nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn điều khiển xe máy di chuyển trên đường 2/9 hướng về đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thì gặp 2 thanh niên kia cùng hơn 10 người khác điều khiển xe chạy ngược chiều. Nhóm người này đá chân chống xe máy xuống đường khiêu khích. Nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn cũng vẫy tay, thách thức nhóm thanh niên kia quay lại. Sau đó, 2 nhóm dùng dao phóng lợn, mũ bảo hiểm, gạch đá… đuổi đánh nhau.

Do yếu thế hơn, nhóm thanh thiếu niên quận Ngũ Hành Sơn bỏ chạy về khu vực công viên trên đường K20 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), đồng thời gọi thêm người đi tìm đánh nhóm thanh niên lạ mặt. Hai nhóm gây ra vụ hỗn chiến bằng “bom xăng”, mã tấu, dao phóng lợn… trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) lúc 1h10 ngày 13/6 với hơn 30 thanh thiếu niên tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định bắt tạm giam các bị can.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Vĩnh Trung lập tức xuống hiện trường. Lực lượng công an đã thu thập thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, đồng thời trích xuất camera trong khu vực và triển khai lực lượng truy xét, thu giữ một số hung khí.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, cho biết đang tiến hành truy xét và xác định hầu hết nghi phạm tham gia vụ gây rối, trong đó có nhiều người đang lẩn trốn. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra, xử lý và truy bắt các nghi phạm còn lại.