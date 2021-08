Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã ở An Giang

Ông Nguyễn Phước Linh bị cáo buộc tự ý sử dụng nguồn tiền thanh toán chi phí xây dựng chi vào mục đích khác, gây thiệt hại 300 triệu đồng.

Chiều 30/8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Linh (48 tuổi) nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Bình, huyện Phú Tân, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cảnh sát tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Phước Linh. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận tin báo tội phạm xảy ra tại UBND xã Phú Bình. Cơ quan điều tra bước đầu đã xác định giai đoạn 2016-2018, xã Phú Bình thực hiện các công trình nông thôn mới.

Ông Linh bị cáo buộc đã tự ý sử dụng từ nguồn tiền thanh toán chi phí xây dựng công trình chi cho các mục đích khác, gây thiệt hại cho ngân sách gần 300 triệu đồng.