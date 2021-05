Bắt tạm giam người từng mắc Covid-19, nhập cảnh trái phép từ Lào

Nhà chức trách đánh giá hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội.

Ngày 24/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Duy Tùng (bệnh nhân 3051, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Hải Tân) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo công an, Tùng đã được chữa khỏi bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bị can Tùng vẫn phải cách ly, theo dõi y tế 21 ngày theo quy định. Vì thế, Công an TP Hải Dương đã bố trí phòng tạm giam riêng cho bị can này để đảm bảo phòng dịch.

Trước đó, vào hôm 13/5, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án. Theo công an, trong quá trình truy vết ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan y tế. Khi công an làm việc, Tùng tiếp tục quanh co, bất nhất về lời khai. Công an TP Hải Dương cho biết hành vi của Tùng là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội.

Điều tra viên mặc đồ bảo hộ làm việc với bệnh nhân Đào Duy Tùng trong khu cách ly. Ảnh: Công an cung cấp.

Cuối tháng 3, Tùng xuất cảnh trái phép sang Lào gặp người quen. Đến ngày 22/4, anh ta về Việt Nam, đi xe khách đến Hải Phòng.

Ngày 30/4, Tùng nhận được tin báo một số người tiếp xúc với anh ta bên Lào đã mắc Covid-19. Lúc này, Tùng đang lưu trú tại khách sạn ở Hải Phòng và có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Anh ta tự gọi nhân viên y tế đến truyền nước, tiêm thuốc.

Trong thời gian này, Tùng thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái N.T.T. (21 tuổi, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương), nhân viên quán karaoke New KTV Hải Phòng. Ngày 5/5, Tùng về địa phương xét nghiệm Covid-19.

Trong thời gian chờ kết quả, anh ta vẫn đi Hà Nội và di chuyển nhiều nơi. Ngày 6/4, Tùng có kết quả dương tính, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Chị N.T.T., bạn gái Tùng, cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 8/5, P.P.T. (23 tuổi, ở cùng xóm trọ với N.T.T. và làm cùng tại quán karaoke New KTV Hải Phòng), cũng mắc Covid-19. Đến nay, nhiều người ở TP Hải Dương lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân P.P.T., tạo thành ổ dịch phức tạp.

Công an làm việc với Tùng sau khi bị can này ra viện. Ảnh: CTV.