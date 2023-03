Bắt tạm giam người phụ nữ mang vàng giả đi lừa đảo

Lê Thị Ngọc Huyền (27 tuổi, ở Đồng Tháp) mang 2 sợi dây chuyền vàng giả đến An Giang cầm cố thì bị phát hiện

Bị can Huyền. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Ngọc Huyền (27 tuổi, ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, sáng 18/2, Huyền đến tiệm vàng Ngọc Dũng để cầm cố 2 sợi dây kim loại màu vàng.

Chủ tiệm đồng ý cầm cố với giá 48 triệu đồng. Trong lúc đếm tiền để giao cho Huyền, chủ tiệm thấy nghi vấn nên đưa 2 sợi dây chuyền cho chồng kiểm tra thì phát hiện là vàng giả.

Lúc này, Huyền tông cửa kính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huyền khai 2 sợi dây kim loại màu vàng trên là vàng giả, được người đàn ông mới quen thuê mang đi cầm cố.

Nếu việc cầm cố vàng giả thành công, Huyền được cho 5 triệu đồng.