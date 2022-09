Bắt tạm giam người phụ nữ dùng đá ném vào mặt hàng xóm

Trong quá trình chỉ ranh giới đất đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó người phụ nữ dùng đá ném vào mặt ông hàng xóm gây thương tích 12%.

Ngày 29/9, VKSND TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Thảo về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 BLHS.

Trước đó, vào năm 2017, trong quá trình chỉ ranh đất cho cán bộ UBND phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM - nay là TP Thủ Đức) đo vẽ, thì ông Đào Minh Quân và gia đình bà Phạm Thị Thảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến ông Quân bị rách đuôi mày và khóe ngoài mắt. Cơ quan điều tra xác định bà Phạm Thị Thảo đã dùng đá ném trúng vào mắt ông Đào Minh Quân gây nên thương tích trên.

Ông Đào Minh Quân bị hàng xóm dùng đá ném vào mặt khi chỉ ranh giới đất để đo vẽ.

Đến tháng 10/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 21/11/2018 ban hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Phạm Thị Thảo về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, vụ án bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra, nhưng chưa thu thập đủ chứng cứ.

Mới đây, ngày 9/8, VKSND TP Thủ Đức ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên. VKSND TP Thủ Đức sau đó đã phê chuẩn khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thảo về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 BLHS.