Bắt tạm giam người đàn ông khai thác vàng trái phép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố Trần Duy Điệp (SN 1988) để điều tra về hành vi khai thác vàng trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Duy Điệp (SN 1988, trú tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xóm Cáng Lò, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, khoảng tháng 7, Trần Duy Điệp thuê người sử dụng máy xúc, máy sàng tuyển rửa khoáng sản, máy bơm nước, máy nổ cùng một số thiết bị khác để khai thác vàng trái phép tại khu vực bờ sông Năng (thuộc xóm Cáng Lò, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giáp ranh với xóm Tiến Bộ thuộc xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn).

Trần Duy Điệp thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 18/7, những người này đang tiến hành khai thác trái phép, thì bị tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình phát hiện.

Qua kiểm tra, nhóm người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ các loại phương tiện, tài sản có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Trần Duy Điệp thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.