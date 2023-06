Bắt tạm giam người đàn ông cùng lúc lừa tình 9 phụ nữ

Khi phát hiện mình bị lừa số tiền lớn, nhóm phụ nữ bắt đầu tìm hiểu thì biết mình không phải nạn nhân duy nhất, thậm chí có người còn đang mang thai với ông San.

Chiều 1/6, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San (44 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định này đều đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Động thái này được đưa ra sau gần một năm PC02 Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào năm 2015-2020 tại Hà Nội, liên quan việc 9 phụ nữ tố cáo ông San lừa tiền và tình.

Các nạn nhân kể lại vụ việc.

Trước đó, một số phụ nữ làm đơn tập thể gửi Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để tố giác ông Tống Anh San có hành vi lợi dụng tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố giác của nhóm phụ nữ, từ năm 2015, họ lần lượt quen ông San từ những trang web hẹn hò. Ông San tạo lòng tin về gia thế, công việc, đưa các nạn nhân đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè để tạo lòng tin.

Khi các nạn nhân tin tưởng, ông San lấy lý do công ty gặp khó khăn về tài chính, nhờ các nạn nhân gửi tiền để giải quyết và nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Khi phát hiện mình bị lừa số tiền lớn, các nạn nhân bắt đầu tìm hiểu, thì biết mình không phải nạn nhân duy nhất của ông San, thậm chí có một số nạn nhân còn đang mang thai với ông San.