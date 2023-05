Bắt tạm giam người chồng bạo hành vợ mang bầu 7 tháng

Nghi phạm Trần Văn Luân (37 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) bị Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành khởi tố, bắt tạm giam.

Bị can Trần Văn Luân.

Chiều 24/5, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho hay quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) về tội hành hạ vợ.



Luân kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vào tháng 4/2021. Bị can có 7 con với 2 người vợ đầu. Chị Giao và Luân có con chung là bé trai 17 tháng tuổi và nạn nhân đang mang thai tháng thứ 7.

Quá trình sinh sống tại huyện Kim Thành, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Tại cơ quan công an, Luân khai đã 3 lần đánh chị Giao. Lần thứ nhất, Luân dùng tay đánh vợ. Lần thứ 2, bị can dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng. Lần thứ 3, anh ta dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Còn tại cơ quan công an, chị Giao khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị nghi phạm Luân đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5-10/5.

Theo Công an huyện Kim Thành, chị Giao khai bị Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người; đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần, bị can mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào mặt vợ. Ngoài ra, Luân còn dùng quả nắm ở cầu thang gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ.