Bắt tạm giam nghi phạm giết phụ nữ ở Thường Tín

Công an cáo buộc Tùng dùng cờ lê đánh nạn nhân tử vong ngay vệ đường để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Trưa 10/1, trao đổi với Zing, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi, ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) về tội Giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: N.H.

Trước đó, trưa 8/1, Tùng chặn đầu xe máy chị L.T.L. (32 tuổi, ở huyện Thường Tín) trước cổng Công ty TNHH một thành viên Sino Việt Nam ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

Lúc này, bị can dùng cờ lê đánh nạn nhân tử vong rồi bỏ đi. Sự việc được một số người dùng điện thoại di động quay lại.

Vào cuộc điều tra, sáng 9/1, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt được Tùng khi bị can đang lẩn trốn ở huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan công an, Tùng khai vì mâu thuẫn tình cảm nên ra tay sát hại nạn nhân.