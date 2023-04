Bắt tạm giam nghi phạm cưỡng đoạt tài sản của bạn gái cũ

Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, Đồng Tháp) về hành vi “Hiếp dâm”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, bị can Tâm và chị S. (SN 1987, ngụ TP.HCM) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, do xảy ra mâu thuẫn về việc Tâm thường có hành vi ghen tuông, chị S. chia tay với Tâm nhưng Tâm không đồng ý.

Ngày 20/3, Nguyễn Chí Tâm đột nhập vào nhà của chị S. (địa chỉ khu phố 1, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khống chế chị S. để ép chị S. quan hệ tình dục.

Nguyễn Chí Tâm (SN 1988).

Sau khi quan hệ tình dục, Tâm yêu cầu chị S. phải chuyển cho Tâm 300 triệu đồng để Tâm làm ăn, nhưng chị S. nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu, thì Tâm đồng ý.

Sau đó, 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong nhà.

Sau nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không đồng ý mở cửa, đồng thời xét thấy có dấu hiệu gây nguy hiểm cho chị S., nên Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ Tâm và giải cứu chị S. đảm bảo an toàn.