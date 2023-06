Bắt tạm giam nghi phạm cho vay nặng lãi

Nguyễn Đức Tài từ Thanh Hóa vào Huế tổ chức cho vay nặng lãi, với lãi suất 730%/năm. Khi người vay nợ mất khả năng trả tiền, nghi phạm còn có hành vi hành hung gây thương tích.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1992, ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, vào ngày 3/6, Tài gặp chị Lê Thị T.M. (ngụ phường Trường An, TP Huế) để đòi nợ. Do chị M. không có tiền trả, Tài đã dùng mũ bảo hiểm đánh, gây thương tích cho người này.

Nguyễn Đức Tài (bìa trái) tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Trường An phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP Huế tiến hành vào cuộc xác minh và đưa Tài về trụ sở công an để làm việc.

Bước đầu, Tài khai nhận từ tháng 1, nghi phạm cho chị M. vay 50 triệu đồng với giao kèo trả trong vòng 25 ngày; mỗi ngày trả 3 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 3 triệu đồng.

Tháng 2, Tài tiếp tục cho chị M. vay 100 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày; mỗi ngày trả 6 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 10 triệu đồng.