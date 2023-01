Bắt tạm giam nghi can đánh người tố giác phá rừng thông

Sau 6 tháng điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt giam nghi can trực tiếp đánh người đang quay phim, chụp ảnh hiện trường phá rừng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Dạo. Ảnh: Trùng Dương. Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đây là diễn biến tố tụng mới liên quan vụ án người tố giác phá rừng bị đánh nhập viện xảy ra tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, vào ngày 8/7/2022. Nghi can Nguyễn Đức Dạo được xác định là người trực tiếp đánh ông Lê Văn Ba (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) nhập viện khi ông này đang quay phim, chụp ảnh cảnh rừng thông bị phá để làm bằng chức tố giác tội phạm. Cảnh sát khám xét nhà nghi can Nguyễn Đức Dạo để thu thập chứng cứ vụ án. Ảnh: Trùng Dương. Theo cảnh sát, ngày 8/7/2022, sau khi phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 438A bị đốn hạ, ông Ba đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm. Sau đó, ông Ba tới hiện trường những cây thông bị đốn hạ quay phim, chụp hình làm bằng chứng, thì bị 3 người là Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Chung Đức tới dùng mũ cối đánh tới tấp vào đầu. Khi ông Ba đang bị hành hung, Công an xã Lộc Phú có mặt kịp thời để can ngăn, xử lý. Ông Ba được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán bị nứt xương đầu cánh tay trái, vùng ngực và vùng đầu không thấy tổn thương. Kết quả giám định thương tích (lần 2) của ông Lê Văn Ba là 12%. Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 438A, cơ quan chức năng xác định có 8 cây thông bị đốn hạ, cắt khúc với 60 lóng và 20 gốc thông khác bị ken (đục lỗ dưới gốc), trong đó nhiều cây đã chết khô. Số lượng lâm sản bị thiệt hại đang được Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm thống kê. Nghi can khác tham gia đánh ông Ba bị thương là Nguyễn Chung Đức (25 tuổi, con trai ông nghi can Dạo) cũng đã bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" ở vụ án khác.