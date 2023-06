Bắt tạm giam nam thanh niên cho nhiều người vay lãi nặng

Nguyễn Giàu cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vay tiền dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121,67%/năm đến 456,25%/năm.

Chiều 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu (SN 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) về hành vi cho vay nặng lãi.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Huế nắm được thông tin, Nguyễn Giàu có hoạt động liên quan đến cho vay nặng lãi. Sau thời gian thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 6/6 vừa qua, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Huế bắt giữ Giàu và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Nguyễn Giàu bị Công an TP Huế bắt tạm giam.

Bước đầu Công an TP Huế xác định từ tháng 9/2021 đến ngày bị bắt, Giàu cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vay tiền dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121,67%/năm đến 456,25%/năm, qua đó thu lời bất chính hơn 110 triệu đồng.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi quảng cáo, ứng dụng cho vay tiền nhanh để tránh trường hợp vay dễ trả khó và bị các nghi phạm cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần.