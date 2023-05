Bắt tạm giam một kiểm sát viên ở Đắk Nông

Một kiểm sát viên ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa bị Cục điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam. Trước đó, người này từng bị tố cáo nhận hối lộ 80 triệu đồng.

Ngày 9/5, nguồn tin cho biết Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) đã chỉ đạo đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Hoàng Thanh Chung, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tuy Đức.

Lý do, ông này vừa bị Cục điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Huyện ủy Tuy Đức chưa biết ông Chung bị khởi tố điều tra về vụ việc gì, bởi đây là ngành dọc. Về phía huyện ủy, từ trước đến nay chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến ông Chung.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Chung từng bị tố cáo đến các cơ quan liên quan, trong đó có VKSND Tối cao về hành vi nhận hối lộ để thay đổi biện pháp tạm giam.

Cụ thể, Thanh tra VKSND Tối cao nhận được đơn đề ngày 26/9/2021 và ngày 25/1/2022 của bà N.T.B.H. và ông V.T.Th. (xã Đắk Buk So, Tuy Đức) có nội dung khiếu nại, tố cáo về việc ngày 27/5/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, VKSND huyện Tuy Đức khởi tố, truy tố oan sai bị can V.T.Th. và N.T.T về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 BLHS, vụ án đang trong quá trình tố tụng.

Đồng thời, đơn tố cáo ông Hoàng Thanh Chung - kiểm sát viên VKSND huyện Tuy Đức và Công an huyện Tuy Đức nhận hối lộ 80 triệu đồng để thay đổi biện pháp tạm giam; tố giác về việc ra quyết định bắt tạm giam người không đúng quy định tại Điều 337 BLHS.

Sau đó, đơn thư tố cáo, khiếu nại này đã được chuyển đến Vụ Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND Tối cao để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.