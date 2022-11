Bắt tạm giam kế toán chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của công ty

Trường tự ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Phạm Vĩnh Duy Ngân và Phạm Vĩnh Duy Hào với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để rút ra chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Ngày 7/11, nguồn tin của Chuyên đề Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vân Trường - kế toán kiêm thủ quỹ của công ty TNHH Wonchang Logistics.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Bùi Vân Trường được tuyển dụng và phân công giữ chức vụ kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ, quản lý thực hiện thanh toán chuyển khoản cho các đối tác bằng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng cho Công ty TNHH Wonchang Logistics.

Bùi Vân Trường tại cơ quan chức năng.

Mã thực hiện chuyển tiền được công ty giao cho Trường quản lý gồm một token lập lệnh chuyển tiền và một token duyệt lệnh chuyển tiền.

Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Phạm Vĩnh Duy Ngân và Phạm Vĩnh Duy Hào với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng để rút ra chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Số tiền trên, Trường sử dụng tài khoản cá nhân chuyển thanh toán cho đối tác và chuyển trả cho công ty TNHH Wonchang Logistics hơn 726 triệu, còn lại gần 2,2 tỷ Trường tiêu xài hết và không có khả năng chi trả.

Hành vi của Trường đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.