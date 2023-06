Bắt tạm giam Hải '3 mắt'

Nguyễn An Tấn Hải (tức Hải "3 mắt", SN 1980) là nghi phạm trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, từ năm 2019.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp cùng VKSND TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn An Tấn Hải (tức Hải "3 mắt", SN 1980 ngụ tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận) và công ty bảo vệ nơi Hải làm việc (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).

Đây là nghi phạm trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết từ năm 2019.

Hải "3 mắt" bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 6/3/2019 tại khu đất diện tích 40.000 m2 (không giấy tờ) ở khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết do ông N.H.L. (ngụ tỉnh Lâm Đồng) mua lại của người dân và xây dựng căn nhà cấp 4 bằng gạch trên khu đất này. Công trình đang dần hoàn thiện, thì bị nhóm khoảng 10 người đến dùng búa đập phá làm hư hỏng nhà.

Qua điều tra, công an xác định thời điểm trên, Nguyễn An Tấn Hải là phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn (đã nghỉ việc) được một công ty thuê bảo vệ khu đất dự án.

Do căn nhà của ông L. xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án của công ty này, Nguyễn An Tấn Hải cùng các nghi phạm khác đi đến, dùng búa, xà beng đập phá căn nhà của ông L. để ngăn việc xây dựng căn nhà trên. Qua định giá tài sản, thiệt hại căn nhà cấp 4 của ông L. là hơn 54 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn An Tấn Hải. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.