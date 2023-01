Bắt tạm giam giám đốc Công ty Thái Vấn

Tính từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020, Công ty Thái Vấn đã bán trái phép trên 27.000 m3 đá các loại, với giá trị hơn 6,3 tỷ đồng.

Sáng 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vấn (SN 1964, quê tỉnh Hà Nam, hiện tạm trú tại Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Vấn về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Thái Vấn, nay là Công ty TNHH MTV Thái Vấn được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nậm Khao, ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè (Lai Châu) với thời hạn thăm dò 9 tháng, từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015.

Mặc dù biết chưa được cấp phép khai thác, Nguyễn Văn Vấn đã cố ý lợi dụng việc được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công, mua sắm dây chuyền thiết bị, máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vấn (thứ 3 từ trái sang).

Toàn bộ đá sản xuất được Vấn bán cho các tổ chức, doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện Mường Tè.

Tính riêng tháng 12/2017-6/2020, công ty Thái Vấn đã xuất bán trái phép trên 27.000 m3 đá các loại, với giá trị hơn 6,3 tỷ đồng . Căn cứ vào quyết định khởi tố bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn để tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Viện VKSND tỉnh Lai Châu cũng đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn để tạm giam và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán chuyên đề quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sau kiểm toán, cơ quan này đã kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với Công ty Thái Vấn.

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV vừa qua, sự việc làm nóng nghị trường khi có nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn về trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đại biểu đặt ra câu hỏi “có hay không lợi ích nhóm tại mỏ đá Nậm Khao” khi để Công ty Thái Vấn khai thác đá trái phép trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.