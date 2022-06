Bắt tạm giam giám đốc CDC Đà Nẵng

Qua điều tra, công an xác định giám đốc CDC Đà Nẵng và cấp dưới tham ô tài sản trong việc mua và sử dụng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (sinh năm 1964, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng - gọi tắt là CDC Đà Nẵng) về hành vi Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 BLHS.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1982, Trưởng Khoa Xét nghiệm của CDC Đà Nẵng), khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi (sinh năm 1986, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng) cùng về tội danh trên.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án tại nơi ở và nơi làm việc của ông Thạnh và các bị can nói trên.

Công an tống đạt lệnh bắt giám đốc CDC Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng xác định năm 2020 và 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với Công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm Covid-19 đã được TP Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ông Thạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến hàng chục nghìn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của Công ty Việt Á.

Theo công an, số vật tư dôi dư được ông Thạnh cùng đồng phạm chuyển lại cho Công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá 4 tỷ đồng .

Cảnh sát làm việc với bị can Nhàn.

Sáng 20/6, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã chia sẻ một số thông tin về quá trình điều tra, xác minh những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc mua kit, sinh phẩm phòng, chống dịch của Công ty Việt Á.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay thời gian qua có nhiều đoàn gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra TP và Công an TP đã vào cuộc. Bộ Công an ủy thác cho Công an TP Đà Nẵng làm đầu mối tập trung tiến hành điều tra, kết luận cho những nội dung trên.