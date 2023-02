Bắt tạm giam giám đốc bị tố lừa hơn 30 tỷ đồng

Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix Mai Xuân Điểu bị gần 20 nạn nhân làm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu (SN 1986, trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đầu tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố giác của anh QV. (SN 1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa (SN 1991, đều trú tại xóm 2, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng .

Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh và xác định. Vào khoảng tháng 5/2022, anh QV. có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Qua một số người môi giới bất động sản, anh QV. biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên.

Quá trình thương thảo giá cả, anh QV. đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá tiền hơn 3,9 tỷ đồng . Trong thời gian từ ngày 5/5/2022 đến ngày 26/5/2022, anh QV. đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.

Mai Xuân Điểu.

Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26/5/2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa cùng anh QV. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất. Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20/6/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang bìa và bàn giao các thửa đất trên cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh QV.

Sau đó, mặc dù hứa hẹn nhiều lần, vợ chồng Mai Xuân Điểu vẫn không thực hiện theo đúng cam kết. Trong thời gian dài, anh QV liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu Mai Xuân Điểu thực hiện cam kết bàn giao các thửa đất kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trả nợ, nhưng vợ chồng anh Mai Xuân Điểu vẫn tiếp tục hứa hẹn mà không thực hiện, thậm chí sau đó tắt máy trốn.

Nghi ngờ những người này đã chuyển nhượng 7 thửa đất trên cho người khác, ngày 10/12/2022, anh QV. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định Mai Xuân Điểu với vai trò là giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix (địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Cụ thể, với số lô đất anh QV. mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng. Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay đã có gần 20 nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng . Ngoài ra, trước đó nghi phạm này cũng đã có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù.