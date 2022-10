Bắt tạm giam đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Qua điều tra, công an xác định Hoàng Thao là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam.

Bị can Hoàng Thao. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thao (30 tuổi, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra, làm rõ Hoàng Thao chính là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc này.

Hoàng Thao là đối tượng đầu tiên tại Bắc Kạn liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị khởi tố. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ án này tại địa phương.

Trước đó, năm 2017, đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Theo bản án phúc thẩm hồi tháng 3/2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; thời gian tính chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 17/10/2017 (thời điểm Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ).

Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam. Đến ngày 6/2/2021, Phan Sào Nam được ra tù.

Theo kháng nghị của Viện trưởng VKS cấp cao, cả 2 lần TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù đều không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Tại phiên giám đốc thẩm diễn ra cuối tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.

Đến 23/12/2021, Phan Sào Nam quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù.