Bắt tạm giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Hồ Tuấn Anh (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại ngân hàng nhưng để có tiền trả nợ các khoản vay cũ, Hồ Tuấn Anh đã lợi dụng sự tin tưởng của những người quen, cố tình đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để được nhiều người tin tưởng cho vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sau đó, Hồ Tuấn Anh chiếm đoạt để trả nợ các khoản tiền vay của mình dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay. Bước đầu Cơ quan điều tra chứng minh được Hồ Tuấn Anh với thủ đoạn trên đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỷ đồng của một số cá nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ hành vi của Hồ Tuấn Anh và các cá nhân có liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng của các của một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền, đầu tư kinh doanh mỏ cát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án thì liên hệ trực tiếp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, số 6 Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Dương để phối hợp giải quyết.

https://conganquangbinh.gov.vn/bat-cuu-can-bo-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-tai-san/?fbclid=IwAR1EOhyJj0YxQ1N5nFOcpOL9BlWhhlGLSZcUbeJpW388Aa348puRgPjrE58