Bắt tạm giam Cường 'võ sư' và 7 bảo vệ vụ ẩu đả ở Phú Quốc

Công an TP Phú Quốc vừa bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư") và 7 người khác do liên quan vụ ẩu đả tại cảng biển An Thới.

Sáng 5/5, cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng trong vụ bảo vệ cảng biển An Thới ẩu đả với người dân chiều 26/4. 8 bị can bị bắt tạm giam gồm: Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư”, 40 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Lưu Văn Nuôi (29 tuổi, ngụ tại Kiên Giang), Lâm Trần Thương (29 tuổi, ngụ tại Cà Mau), Đoàn Văn Như (32 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu), Huỳnh Tấn Đạt (31 tuổi, ngụ tại Cà Mau), Võ Bá Trình (26 tuổi, ngụ tại Phú Quốc), Lâm Hoàng Kiển (38 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá) và Trần Văn Tiền (35 tuổi, ngụ tại Phú Quốc). Bị can Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư”). Ảnh: C.A. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 26/4, tại khu vực cảng biển An Thới, vụ xô xát xảy ra giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng. Công an TP Phú Quốc đã kịp thời có mặt, mời 17 người có liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam 8 bị can nói trên. Các bị can còn lại. Ảnh: C.A. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

https://vietnamnet.vn/bat-tam-giam-cuong-vo-su-va-7-bao-ve-vu-au-da-o-phu-quoc-2139602.html