Bắt tạm giam cô gái lừa bán chung cư, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Chu Thị Mỹ Ngọc sử dụng giấy tờ giả, sau đó bán căn hộ chung cư cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài.

Ngày 19/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Chu Thị Mỹ Ngọc (SN 1997, trú phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo đó, vào khoảng tháng 6/2022, Ngọc rao bán căn hộ 601 của một chung cư trên địa bàn phường Bến Thủy, TP Vinh, mang tên mình bằng cách làm giả các giấy tờ có liên quan.

Chu Thị Mỹ Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Với thủ đoạn trên, Ngọc đã sang tay cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ các bị hại.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại của Chu Thị Mỹ Ngọc, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Thành) để trình báo.