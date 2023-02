Bắt tạm giam cặp vợ chồng mua bán ma túy

Phát hiện Azid (36 tuổi) và vợ là Phan Thị Tuyền (Salyhah, 35 tuổi) bán ma túy cho người khác để kiếm lời, cảnh sát bắt giữ 2 vợ chồng này.

Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Azid (36 tuổi), Phan Thị Tuyền (Salyhah, 35 tuổi) và Dusoh (25 tuổi, cùng ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, chiều 16/2, Công an thị xã Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 người đang tàng trữ ma túy.

Vợ chồng Azid và Phan Thị Tuyền (Salyhah). Nghiêm Túc.

Những người này khai đã mua ma túy của vợ chồng Azid và Phan Thị Tuyền. Dusoh là người trực tiếp giao ma túy cho họ.

Sau đó, cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ chồng Azid và Dusoh.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 61 đoạn ống nhựa có chứa chất bột màu trắng, 5 bọc nylon có chứa chất bột màu trắng, 7 bọc nylon có chứa tinh thể màu trắng, 4 đoạn ống nhựa có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Azid khai đã mua heroin, ma túy đá của người khác tại TP Châu Đốc, sau đó chia nhỏ để bán lại kiếm lời.