Bắt tạm giam bị can xuyên tạc lịch sử

Thạch Rine sử dụng Facebook cá nhân xúc phạm lãnh tụ và thừa nhận hành vi trên nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ.

​Ngày 14/10, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Rine (61 tuổi, ở huyện Trà Cú) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Theo cảnh sát, Thạch Rine đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng ảnh chân dung của lãnh tụ nhưng đã chỉnh sửa, có tính chất xúc phạm.

Bị can Thạch Rine (ngồi) bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra, Thạch Rine thừa nhận hành vi trên nhằm xuyên tạc lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ.

Theo nhà chức trách, Thạch Rine thường xuyên đăng tải, chia sẻ biểu tượng, tài liệu liên quan đến tổ chức phản động bên ngoài. Cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc.