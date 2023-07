Bắt tạm giam bác sĩ giả chữ ký lãnh đạo làm giấy khám sức khỏe

Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết (Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Linh (SN 1964, nguyên Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm y tế TP).

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can này tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, dưới sự chứng kiến của đại diện VKSND cùng cấp. Trước đó, bị can Phạm Văn Linh đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/9/2022. Theo điều tra của Công an TP Phan Thiết, thời điểm còn làm việc tại Trung tâm y tế TP Phan Thiết, giai đoạn 2018-2019, Phạm Văn Linh đã giả chữ ký của một lãnh đạo Trung tâm y tế TP Phan Thiết để làm 24 giấy khám sức khỏe. Cơ quan CSĐT bắt tạm giam bị can Phạm Văn Linh. Ảnh: LT. Sau đó, Phạm Văn Linh đưa những giấy chứng nhận khám sức khỏe này cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở TP Phan Thiết để những hộ kinh doanh này bổ sung, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp "Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm" và phục vụ các đoàn kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Cơ quan CSĐT cho biết để có giấy khám sức khỏe nói trên, mỗi cá nhân phải đưa cho Linh 1-2 triệu đồng. Bị can Phạm Văn Linh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra theo quy định.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-giu-bac-si-gia-chu-ky-lanh-dao-lam-giay-kham-suc-khoe-i699328/