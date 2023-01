Bắt tạm giam 8 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Dương Văn Lợi (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh) chọn địa điểm, sau đó thu hút nhiều người đến tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Dương Văn Lợi (SN 1986), Lê Thanh Việt (SN 1971, cùng ngụ xã Nhị Long Phú), Ngô Văn Triệu (SN 1977, ngụ xã Đức Mỹ), Huỳnh Sơn Em (SN 1982, ngụ xã Nhị Long), Huỳnh Tuấn Kiệt (SN 1996), Lê Minh Tùng (SN 1985), Bùi Văn Sơn (SN 1994, cùng ngụ xã Đại Phước) và Lê Văn Út (SN 1996, ngụ xã Nhị Long).

Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo kết quả điều tra, trưa 26/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), qua tin báo của người dân, Công an huyện Càng Long triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Long Sơn (xã Đức Mỹ). Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang Lê Minh Tùng, Huỳnh Tuấn Kiệt cùng một số người khác đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Qua điều tra, Công an huyện Càng Long mời làm việc nhiều người liên quan và xác định 8 bị can nêu trên có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể, Dương Văn Lợi và Ngô Văn Triệu có hành vi tổ chức đánh bạc, các bị can còn lại có hành vi đánh bạc.

Các bị can khai nhận Dương Văn Lợi đứng ra chọn địa điểm đá gà, chuẩn bị cân, băng keo và nhờ Ngô Văn Triệu phụ giúp. Ngày 26/1, cả hai đang tổ chức đá gà trận thứ 3, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.