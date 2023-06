Bắt tạm giam 21 người sử dụng súng và mã tấu gây rối

Tối 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 21 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lúc 23h50 ngày 8/6, Công an huyện Bến Cầu tuần tra đến khu vực thuộc ấp Long Bình, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến. Phát hiện lực lượng công an, các nghi phạm chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy. Công an huyện Bến Cầu bắt giữ được Đinh Hồng Phúc (SN 2005), Vương Minh Nhân (SN 2007) và Trình Phan Hồng Phát (SN 2008, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) về hành vi trên. Tại hiện trường, Công an thu giữ 10 môtô, súng bắn đạn pháo, 3 chỉa, 6 mã tấu, nhiều vỏ chai thủy tinh bên trong có chứa xăng (bom xăng)... Qua truy xét, công an bắt giữ các nghi phạm còn lại.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, nhóm Trương Triệu Duy (SN 2003, ngụ huyện Bến Cầu) hẹn nhóm Nguyễn Trọng Phú (SN 2007, ngụ huyện Châu Thành) để dằn mặt. Hai nhóm đã rủ rê khoảng 50 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 14 tuổi đến 22 tuổi ở các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành, Tân Biên và thị xã Hòa Thành mang theo các hung khí nguy hiểm như "bom xăng", dao, rựa và súng… để “huyết chiến”.

Đề nghị các nghi phạm còn lại sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.