Hai nghi phạm là học sinh ở Mỹ Hào (Hưng Yên), đã có hành vi đâm chém một bạn học cùng trường dẫn tới học sinh này mất 52% sức khỏe.

Ngày 12/1, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 nghi phạm về hành vi Giết người.

Theo đó, 2 nghi phạm bị khởi tố, bắt giam là Hoàng Văn Bắc, sinh năm 2005 và Đỗ Duy, sinh năm 2006 cùng ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trước thời điểm bị bắt cả 2 người này đều đang là học sinh trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức.

Nhóm học sinh chém bạn học trước cổng trường Hồng Đức. Ảnh cắt từ clip người dân ghi lại.

Các quyết định khởi tố, bắt giam đối với Hoàng Văn Bắc và Đỗ Duy đã được Công an thị xã Mỹ Hào thông báo cho trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức để nhà trường thông báo rộng rãi tới toàn bộ học sinh của trường.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 9/5/2022 tại đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (khu vực trước cổng Trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức), nhóm học sinh dùng dao, kiếm chém bạn cùng trường.

Vụ việc được một số người đi đường dùng điện thoại quay lại sau đó tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc về hành vi manh động, côn đồ của nhóm nghi phạm.

Được biết, khoảng 11h30 ngày 9/5/2022, cháu N.G.B. (học sinh lớp 10 trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức) cùng 2 người bạn vừa tan học ra tới cổng trường, thì bị nhóm học sinh cùng trường xông vào dùng kiếm đuổi chém. Hậu quả, cháu B. bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, bị đánh gãy răng, đứt gân tay cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi phạm.

Sau khi được cấp cứu tại Hưng Yên, cháu N.G.B. đã chuyển viện lên điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức, sau đó tiếp tục điều trị phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội. Kết quả giám định cháu B. bị tỷ lệ thương tật 52%.

Căn cứ trên hồ sơ vụ án, tỷ lệ thương tật của bị hại, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành thủ tục điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can trên về hành vi Giết người.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án và nghi phạm đã được Công an thị xã Mỹ Hào bàn giao cho Phòng PC01 (Công an tỉnh Hưng Yên) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.