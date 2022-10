Bắt tạm giam 2 nam thanh niên gây ra nhiều vụ cướp

Hai đối tượng tháo biển số xe, tìm cơ hội áp sát “con mồi” tại những nơi đường vắng, cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 25/10, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (SN 1996, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 21/10, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo của anh N.X.B. (SN 2004, trú tại xã Sơn Ninh) về việc tối 20/10 trên đường đi chơi tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Bằng, anh B. bị cướp giật một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus.

Hai đối tượng cùng phương tiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Công an huyện Hương Sơn khẩn trương phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành điều tra. Qua rà soát diện đối tượng và trích xuất từ hệ thống camera trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định các đối tượng Nguyễn Văn Dũng và Trần Văn Hoàng là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên.

Quá trình đấu tranh, Dũng và Hoàng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của N.X.B. Lợi dụng thời gian buổi tối, đường vắng người qua lại, 2 đối tượng sử dụng xe máy không mang biển kiểm soát, khảo sát tại các tuyến đường. Khi phát hiện người đi đường có mang theo tài sản (điện thoại), 2 đối tượng sẽ áp sát và nhanh chóng thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát. Sau khi cướp giật được tài sản, 2 đối tượng đem đi bán và chia nhau tiền tiêu xài.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cũng với thủ đoạn tương tự, Hoàng và Dũng còn cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường khác trên địa bàn huyện Hương Sơn vào ngày 18/10 và 22/10.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.