Bắt tài xế lái xe tông chết 3 người

Khi đến đoạn quốc lộ 1 giao với quốc lộ 50, xe tải do tài xế Lê Đức Anh cầm lái đã tông vào xe máy khiến 3 người tử vong.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Anh (27 tuổi, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Minh.

Đức Anh là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người tại TP Mỹ Tho chiều 30/10.

Theo cảnh sát, xe tải do nam tài xế cầm lái lưu thông trên quốc lộ 1, khi đến đoạn giao với quốc lộ 50 đã va chạm với xe máy do chị L.T.Y.N. (23 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh) điều khiển, chở mẹ ruột và con gái ngồi phía sau.

Tài xế Lê Đức Anh bị cảnh sát bắt tạm giam. Ảnh: Anh Minh.

Cú va chạm làm chị N. và con gái tử vong tại chỗ. Mẹ chị N. tử vong sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra.

Đến ngày 16/11, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự, sau đó tiến hành khởi tố bị can.