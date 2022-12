Bắt quả tang trạm trưởng trạm y tế xã ở Hải Phòng đánh bạc

Công an huyện Tiên Lãng thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ Vũ Đức Vinh, trạm trưởng Trạm y tế xã Vinh Quang, để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 23/12, Công an huyện Tiên Lãng đã bắt quả tang ông Vũ Đức Vinh (56 tuổi), trạm trưởng Trạm y tế xã Vinh Quang, đang đánh bạc với 5 người khác tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Vinh Quang.

Tang vật vụ án đánh bạc được thu giữ là bộ bài tú lơ khơ cùng 10 triệu đồng. Ông Vũ Đức Vinh cùng 5 người tham gia đánh bạc gồm Nguyễn Văn Tú (55 tuổi), Vũ Văn Hận (48 tuổi), Vũ Văn Phương (42 tuổi), Vũ Văn Chỉ (55 tuổi, đều ở tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) và Nguyễn Thế Sỹ (56 tuổi, ở tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, nhóm đánh bạc khai nhận đã tổ chức "sát phạt" nhau dưới hình thức đánh liêng (đánh 3 cây).

Trong số những người bị phát hiện, bắt quả tang hành vi đánh bạc, Nguyễn Văn Tú được xác định có một tiền án về tội đánh bạc, bị TAND huyện Tiên Lãng xử 21 tháng tù năm 2018 (chưa xóa án tích tiếp tục tái phạm). Ông Vũ Đức Vinh hiện là trạm trưởng Trạm y tế xã Vinh Quang.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Vinh cùng 5 người đánh bạc. Cơ quan Công an cũng xem xét trách nhiệm của chủ cửa hàng tạp hóa đã có hành vi chứa chấp, cho 6 người đánh bạc tại cửa hàng của gia đình.