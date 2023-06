Bắt quả tang nhóm nam, nữ tàng trữ, sử dụng ma túy trong phòng trọ

Kiểm tra đột xuất một phòng trọ, công an bắt quả tang một nhóm thanh niên có cả nam lẫn nữ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phát hiện ma túy tại phòng trọ.

Ngày 02/6, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tân (24 tuổi), ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 6 thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 01/6, Công an huyện Bến Lức phát hiện tại một phòng trọ ở ấp Tấn Long, xã Thanh Phú có nhiều nam, nữ thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Tân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật, gồm: 25,0286 gam ketamine và 28,1772 gam MDMA (ma túy tổng hợp). Ngoài ra còn phát hiện 6 thanh niên có cả nam lẫn nữ đang tụ tập và có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa điểm nói trên.

Hiện Công an huyện Bến Lức đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tang vật bị công an thu giữ

Theo Công an huyện Bến Lức, thực hiện kế hoạch Tháng cao điểm phòng, chống ma túy tháng 6/2023, Công an huyện Bến Lức tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.