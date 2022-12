Bắt quả tang nhóm nam nữ đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc đã tạm giữ 7 người trú tại huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, xử lý hành vi đánh bạc.

Trước đó, hồi 13h ngày 5/12, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tổ công tác Công an huyện Cao Lộc phát hiện tại quán nước thuộc tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có 2 xới bạc dưới hình thức đánh tá lả thắng thua bằng tiền.

Những người này gồm: Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1954), Nguyễn Thị Bích (SN 1975), Hoàng Quốc Việt (SN 1978, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Văn Com (SN 1974), Nguyễn Thị Hữu (SN 1975), Trần Trung Đức (SN 1988), Hứa Văn Kiên (SN 1990, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Nhóm nam nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong quá trình bắt giữ, lợi dụng việc hỗn loạn, một người phụ nữ đã bỏ trốn. Tổ công tác khống chế, bắt giữ 7 người, thu giữ tại hiện trường tổng số tiền gần 13 triệu đồng và các tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai vào sáng 5/12 đã rủ nhau đến quán nước trên để cùng tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, trong lúc đang say sưa đánh bạc, thì bị lực lượng công an huyện phát hiện, bắt quả tang.

Công an huyện Cao Lộc đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của những người trên, đồng thời xác minh, truy bắt người bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.