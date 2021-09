Bắt quả tang nhóm nam, nữ bay lắc trong phòng trọ

Kiểm tra khu trọ ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang, cảnh sát phát hiện 8 người ở 2 căn phòng dương tính với ma túy. Nơi này được trang bị loa, đèn laze... để phục vụ việc bay lắc.

Rạng sáng 10/9, Phòng Cảnh sát quản lý về trật tư xã hội Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng, kiểm tra khu nhà trọ của bà L.T.L. (ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong).

Những người trong phòng 403. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 8 người (5 nữ, 3 nam) ở trong 2 phòng 303 và 403. Theo cảnh sát, 2 phòng này được trang bị loa, đèn nháy, đèn laze, cùng các vật dụng như đĩa sứ, đèn khò... phục vụ cho việc "bay lắc", sử dụng trái phép chất kích thích.

Xét nghiệm nhanh tại chỗ cho thấy cả 8 người dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các tang vật và đưa 8 người trên về trụ sở Công an huyện Yên Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ.