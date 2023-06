Bắt quả tang nghi phạm vận chuyển trái phép 3 bánh heroin

Ngày 16/6, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Công an huyện Mường Tè vừa bắt quả tang Lỳ Go Hừ đang vận chuyển trái phép 3 bánh heroin.

Vào hồi 7h45 ngày 16/6, tại Km25+100, tuyến đường Pắc Ma, xã Thu Lũm thuộc địa phận bản Lò Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã phá thành công Chuyên án trinh sát mang bí số 623H, bắt quả tang Lỳ Go Hừ (SN1981 ở bản Gò Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin. Mở rộng chuyên án, cùng ngày cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Chang Che Xá (trú tại bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các nghi phạm cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu. Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hừ và Xá có quen biết nhau từ trước. Khi biết Hừ cần tiền, Xá đã liên lạc thuê Hừ vận chuyển 3 bánh heroin trên với giá 10 triệu đồng. Trong lúc Hừ vận chuyển hàng đến chỗ "giao dịch" thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

