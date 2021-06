Bắt quả tang gã trai vận chuyển 78 bánh heroin

Vụ bán rẻ 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố ông Tất Thành Cang

Liên quan đến sai phạm vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang và 3 người khác.