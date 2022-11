Bắt quả tang đôi vợ chồng trộm bình ắc quy ôtô

Ngày 10/11, Công an xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 2 vợ chồng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 8/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hòa Khương phối hợp với Công an huyện Hòa Vang phát hiện và làm rõ 2 người trộm cắp tài sản, gồm: Lê Khắc Phục (SN 1988) và vợ là Huỳnh Thị Nga (SN 1998, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Qua đấu tranh khai thác, Phục và Nga thừa nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp bình điện ôtô và một xe máy.

Tiếp tục truy xét, Công an huyện Hòa Vang thu giữ tang vật gồm bình điện ôtô, xe máy cùng nhiều dụng cụ để mở bu lông, ốc vít, đồng thời ra quyết định tạm giữ Lê Khắc Phục, còn Huỳnh Thị Nga được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hòa Vang điều tra, làm rõ.