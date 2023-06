Bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm tại quán cà phê

Xử lý người đàn ông chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Tiền Giang cho biết phối hợp cùng Công an thị trấn Bình Phú, Công an huyện Cai Lậy, mời làm việc đối với Nguyễn Minh Trí (SN 1989, Bình Phú).