Bắt quả tang 18 người đánh bạc, thu giữ hơn 65 triệu đồng

Phát hiện cảnh sát, nhóm người đang tụ tập đánh bạc tại khu đất trống ở An Giang đã tháo chạy, nhưng nhanh chóng bị khống chế cùng tang vật.

Ngày 11/5, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đang củng cố hồ sơ xử lý 18 người liên quan về hành vi đánh bạc tại xã Long An.

Theo cảnh sát, 10h ngày 15/5, người dân báo tin nhóm người tụ tập tham gia đánh bạc tại khu đất trống thuộc ấp Long Thành, xã Long An. Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Nhóm người tụ tập đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Phát hiện cảnh sát, nhóm người đang tụ tập đánh bạc chia nhau tháo chạy. Cảnh sát đã khép kín vòng vây, bắt quả tang 18 người tại hiện trường. Cảnh sát tạm giữ 10 điện thoại, 32 xe máy, hơn 65 triệu đồng.

Qua làm việc tại cơ quan công an, những người bị bắt quả tang thừa nhận việc tụ tập tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà.